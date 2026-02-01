Diretta gol Serie A LIVE | 0-0 Como Atalanta Carnesecchi ipnotizza Nico Paz dal dischetto e porta a casa un punto d’oro

Nel lunch match della 23esima giornata di Serie A, il Como e l’Atalanta pareggiano 0-0 in una partita combattuta. Carnesecchi si supera e para un rigore a Nico Paz, regalando un punto importante ai bergamaschi. La gara è stata intensa, con poche occasioni da gol e tante emozioni tra le due squadre. I padroni di casa hanno tentato di sorprendere l’avversario, ma l’Atalanta ha mostrato solidità e determinazione fino alla fine.

Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Icardi Juventus, sondaggio dei bianconeri per l’argentino: ecco cosa sta succedendo per rafforzare l’attacco. Ultimissime Zaragoza Roma, dialoghi in corso col Bayern Monaco: giallorossi in attesa del via libera! C’è già l’accordo Calciomercato Napoli, cambia tutto dopo l’esito degli esami per Di Lorenzo! Tramonta la pista Zappa? Moviola Torino Lecce: l’episodio chiave del match. Il giudizio sull’arbitro Sozza Cairo post Torino Lecce: «Baroni? Sempre supportato, ora maggiore continuità». Poi svela la speranza sul mercato Torino, Baroni allo scoperto post Lecce: «La vicinanza di Cairo l’ho avvertita, sulla contestazione dei tifosi dico questo» Perisic, il ds del PSV gela l’Inter: l’annuncio sul futuro del croato non lascia alcun dubbio! Al Hilal, intreccio folle: via Marcos Leonardo? Inzaghi sogna Benzema! Mercato Cagliari, Luvumbo ad un passo dall’Arabia Saudita! Niente Parma: effetto domino con Strefezza Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Cagliari Verona: Kilicsoy letale, Mazzitelli certezza. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: 0-0 Como Atalanta, Carnesecchi ipnotizza Nico Paz dal dischetto e porta a casa un punto d’oro Approfondimenti su Como Atalanta Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Como 0-2, gol di Nico Paz Segui la diretta delle partite della 21ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, gol e cronaca delle gare. Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Como 0-3, ancora Nico Paz! Segui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 21ª giornata. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Como Atalanta Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Diretta Inter-Pisa oggi, Serie A. Risultato live; Calcio Live News: a breve in campo Como-Atalanta, il Torino batte il Lecce 1-0; Diretta Napoli-Fiorentina oggi, Serie A. Risultato live. Napoli-Fiorentina 2-1, risultato finale della partita di Serie A: in gol ancora Vergara, gli highlightsLa diretta live di Napoli-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Risultati Serie A, classifica/ Poker Cagliari! Diretta gol live score (oggi sabato 31 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 31 gennaio 2026, delle partite per la 23^ giornata in programma. ilsussidiario.net Serie A, Como-Atalanta 0-0: Carnesecchi para un rigore a Nico Paz e sventa l’assalto lariano contro la Dea in 10 Stadio Giuseppe Sinigaglia Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-23-risultati-cronaca-aggiorn - facebook.com facebook Ahanor sent off for #Atalanta ! #ComoAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.