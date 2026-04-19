Nel corso della 33esima giornata di Serie A, si è disputata la partita tra Pisa e Genoa, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Il gol decisivo è arrivato su testa di Canestrelli, che ha portato in vantaggio la squadra locale. La sfida è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su cronaca, risultati e moviola, offrendo un quadro completo delle azioni più importanti della partita.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Pisa Genoa 1-0, la sblocca Canestrelli di testa

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