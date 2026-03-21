Diretta gol Serie A LIVE | Milan Torino 1-1 Simeone risponde a Pavlovic e pareggia i conti

Durante la 30esima giornata di Serie A, si è giocato il match tra Milan e Torino che si è concluso con un punteggio di 1-1. Nel corso della partita, Pavlovic ha aperto le marcature per il Milan, mentre Simeone ha trovato il pareggio per il Torino. La cronaca della partita ha incluso moviole e aggiornamenti in tempo reale, con sintesi e risultati disponibili online.

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