Diretta gol Serie A LIVE | in campo Pisa Genoa

Sono in corso le partite della 33ª giornata di Serie A, con le sfide tra Pisa e Genoa che si stanno disputando in diretta. La giornata vede diverse partite giocate contemporaneamente, con aggiornamenti sui risultati, i tabellini e le azioni principali. La cronaca in tempo reale fornisce dettagli sugli eventi più importanti, mentre la moviola analizza le decisioni arbitrali e le eventuali contestazioni. Resta aggiornato sugli sviluppi di questa giornata di campionato.

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SASSUOLO vs PARMA - GENOA vs PISA - Serie A - Giornata 18 - campo 2d/3d - DIRETTA LIVE - no immagini

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