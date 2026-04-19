Diretta gol Serie A | Juve Bologna 2-0 i gol di David e Thuram per la Champions!

Nella 33esima giornata di Serie A si sono disputate alcune partite, tra cui il match tra Juventus e Bologna. La squadra bianconera ha conquistato una vittoria per 2-0, con i gol di David e Thuram. La cronaca della giornata comprende anche sintesi, tabellini, risultati, moviole e aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso. L'intera giornata si è sviluppata in maniera fluida, con diverse sfide di rilievo nel campionato italiano.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Genoa, De Rossi esulta dopo il successo sul Pisa: «Volevamo salvarci con le nostre forze, sarebbe da ipocriti non dire che.» Hiljemark dopo Pisa Genoa: «Mi assumo le responsabilità per le sconfitte, ma il mio futuro ora conta poco! Ai tifosi dico questo» Hellas Verona...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Juve Bologna 2-0, i gol di David e Thuram per la Champions! JUVENTUS – GALATASARAY gol e highlights | UEFA Champions League Notizie correlate Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Inter Cagliari 3-0! Gol di Thuram, Barella e Zielinski Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 1-0, la sblocca DavidChiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui…» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juventus - Bologna; Juventus-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A | Dove vedere Juventus-Bologna; Bologna - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT. Juventus-Bologna, il risultato in diretta LIVELa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it Juventus-Bologna 2-0: video, gol e highlightsLa Juve non sbaglia e batte 2-0 il Bologna: la Champions è sempre più vicina. Sblocca dopo 89 secondi il colpo di testa di David, poi nella ripresa entra Thuram e - sempre di testa - infila il gol del ... sport.sky.it Juve-Bologna, marcatori e tabellino https://mdst.it/3QaFxvn #SportMediaset facebook Inizia il secondo tempo di Juve-Bologna #JuveBologna 1-0 x.com