Diretta gol Serie A LIVE | Juve-Napoli 1-0 la sblocca David

Da calcionews24.com 25 gen 2026

Segui la diretta live della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, sintesi e cronaca delle sfide in corso. Questa pagina offre un riepilogo chiaro e completo delle partite, tra cui Juve-Napoli, con dettagli su tabellini, moviola e analisi. Rimani aggiornato sugli eventi principali del campionato italiano, con informazioni affidabili e senza enfasi, per una visione precisa delle partite in corso.

diretta gol serie a live juve napoli 1 0 la sblocca david

Diretta gol Serie A LIVE: Juve-Napoli 1-0, la sblocca David

Diretta Gol Serie A LIVE, Cremonese Napoli 0-1: la sblocca Hojlund

NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHTS | 12ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Video NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHTS | 12ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di David
La diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)
Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima.

