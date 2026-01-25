Diretta gol Serie A LIVE | Juve-Napoli 1-0 la sblocca David
Segui la diretta live della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su risultati, sintesi e cronaca delle sfide in corso. Questa pagina offre un riepilogo chiaro e completo delle partite, tra cui Juve-Napoli, con dettagli su tabellini, moviola e analisi. Rimani aggiornato sugli eventi principali del campionato italiano, con informazioni affidabili e senza enfasi, per una visione precisa delle partite in corso.
Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Mercato Palermo, rosanero scatenati! Tramoni sempre più vicino e spunta l’idea Thorsby per il centrocampo Romagnoli Lazio, clamoroso colpo di scena in casa biancoceleste! Adesso è incedibile: la nota del club Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Avram Grant Juve Stabia: l’ex Chelsea è il nuovo Head of Football Operations delle Vespe. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Diretta Gol Serie A LIVE, Cremonese Napoli 0-1: la sblocca HojlundSegui la diretta della 17ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale.
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-1, Kalulu sblocca il match!
NAPOLI-ATALANTA 3-1 | HIGHLIGHTS | 12ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26
Argomenti discussi: Serie A, il Napoli soffre ma batte il Sassuolo; Da Falcone a Nico Paz: i Fantaconsigli per la 22ª di Serie A; Calcio Live News: Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, in campo Juventus-Napoli (0-0); Segui Udinese-Inter: pronostici, migliori scommesse e quote.
Juventus-Napoli 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di DavidLa diretta live di Juventus-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (22^ giornata, oggi 25 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Juventus Napoli e Roma Milan infiammano la domenica dedicata alla 22^ giornata, in una serata intensissima. ilsussidiario.net
Roma-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - facebook.com facebook
#Lecce- #Lazio diretta #SerieA: segui la sfida LIVE x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.