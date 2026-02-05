L'appello della conduttrice di Today Savannah Guthrie per la madre scomparsa | Pronti ad ascoltare chi l'ha presa

Savannah Guthrie, conduttrice di Today, ha fatto un appello a Tucson per trovare sua madre scomparsa. La famiglia è disposta a parlare con i rapitori e ascoltare le loro richieste. La notizia ha suscitato molta attenzione, mentre i dettagli sulla scomparsa restano ancora poco chiari.

Savannah Guthrie lancia un appello per la madre scomparsa a Tucson: la famiglia, pronta al dialogo su un riscatto, cerca un contatto coi rapitori.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Savannah Guthrie Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie, proseguono le ricerche: “In casa segni di effrazione” La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend. Scomparsa da giorni la madre della conduttrice Savannah Guthrie, la polizia: “Pensiamo sia stata rapita” La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Savannah Guthrie Argomenti discussi: L'appello della conduttrice NBC, sua mamma è scomparsa a Tucson; Savannah Guthrie, rapita la madre della conduttrice Nbc: l'appello social ai rapitori e il messaggio di Trump; Garlasco in TV, scontro tra l’avvocata di Alberto Stasi e il consulente di Andrea: l’appello della Panicucci a Sempio; Ballando con le stelle, una vip implora Milly Carlucci: Ripensaci. L’appello della conduttrice di Today Savannah Guthrie per la madre scomparsa: Pronti ad ascoltare chi l’ha presaSavannah Guthrie lancia un appello per la madre scomparsa a Tucson: la famiglia, pronta al dialogo su un riscatto, cerca un contatto coi rapitori ... fanpage.it Rapita la madre della conduttrice NBC: l'appello della figlia e TrumpAGI - L'America segue con il fiato sospeso il sequestro della madre della conduttrice televisiva statunitense Savannah Guthrie, per la quale si è mobilitato anche Donald Trump. Secondo quanto ricostru ... msn.com Trump said he ordered “all federal law enforcement” to assist in the search for the missing 84-year-old mother of “Today” show host Savannah Guthrie. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.