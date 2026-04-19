Dilettanti Primo verdetto | l’Afc Fermo è in Promozione

Da ilrestodelcarlino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Afc Fermo di mister Giampaolo Malaspina ha conquistato il titolo nel girone D di Prima Categoria, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Capodarco. Con questa risultato, la squadra sale in Promozione per la prima volta nella sua storia. La promozione rappresenta il primo verdetto ufficiale di questa stagione e segna un traguardo importante per il club. La squadra ha concluso il campionato con questa conquista che apre un nuovo capitolo.

Arriva il primo verdetto ed è in Prima Categoria. Nel girone D fa festa l’ Afc Fermo di mister Giampaolo Malaspina che vincere il campionato dopo l’1-1 con il Capodarco e vola per la prima volta nella propria storia in Promozione. Ma ecco tutte le partite in programma e la classifica aggiornata con quelle già giocate. Eccellenza: Fabriano Cerreto-Trodica, Fermana-Chiesanuova, Fermignanese-Urbino, Jesina-Osimana, Montecchio-Urbania, Montegranaro-Civitanovese, Sangiustese-Matelica, Tolentino-Montefano Promozione B: Aurora Treia-Palmense 4-1, Borgo Mogliano-Casette Verdini 0-1, Camerino-Elpidiense Cascinare 3-1, Castel di Lama-Atletico Azzurra Colli 2-4, Monticelli-Monturano 2-1, Porto Sant’Elpidio-Grottammare 1-1, Settempeda-Corridonia 0-2, Vigor Montecosaro-Azzurra Mariner 3-1 Prima Categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dilettanti primo verdetto l8217afc fermo 232 in promozione
© Ilrestodelcarlino.it - Dilettanti. Primo verdetto: l’Afc Fermo è in Promozione

Notizie correlate

Calcio dilettanti Marche: derby infuocati, Montegiorgio vince, Afc Fermo in vetta e lotta salvezza intensa.Il calcio dilettantistico marchigiano ha vissuto un fine settimana di emozioni e risultati significativi, con diverse squadre che si sono messe in...

Fermano a Calcio: Afc Fermo in fuga, Tirassegno domina. PlayoffFermano a Calcio: Afc Fermo in Allungo, Sangiorgese Rinasce, Tirassegno Inarrestabile La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Dilettanti. Primo verdetto: l’Afc Fermo è in Promozione.

afc fermo dilettanti primo verdetto lDilettanti. Primo verdetto: l’Afc Fermo è in PromozioneArriva il primo verdetto ed è in Prima Categoria. Nel girone D fa festa l’ Afc Fermo di mister Giampaolo Malaspina che vincere il campionato dopo l’1-1 con il Capodarco e vola per la prima volta nella ... sport.quotidiano.net

afc fermo dilettanti primo verdetto lAFC Fermo: i giocatori si trasformano in piloti e decollano verso la Promozione!Prima Categoria girone D, il verdetto con 3 giornate di anticipo. Un trionfo che segna l'inizio di una nuova era. Dopo un campionato dominato dall'inizio alla fine, l'AFC Fermo ha conquistato il primo ... youtvrs.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.