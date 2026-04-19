Dilettanti Primo verdetto | l’Afc Fermo è in Promozione

L'Afc Fermo di mister Giampaolo Malaspina ha conquistato il titolo nel girone D di Prima Categoria, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Capodarco. Con questa risultato, la squadra sale in Promozione per la prima volta nella sua storia. La promozione rappresenta il primo verdetto ufficiale di questa stagione e segna un traguardo importante per il club. La squadra ha concluso il campionato con questa conquista che apre un nuovo capitolo.

Arriva il primo verdetto ed è in Prima Categoria. Nel girone D fa festa l’ Afc Fermo di mister Giampaolo Malaspina che vincere il campionato dopo l’1-1 con il Capodarco e vola per la prima volta nella propria storia in Promozione. Ma ecco tutte le partite in programma e la classifica aggiornata con quelle già giocate. Eccellenza: Fabriano Cerreto-Trodica, Fermana-Chiesanuova, Fermignanese-Urbino, Jesina-Osimana, Montecchio-Urbania, Montegranaro-Civitanovese, Sangiustese-Matelica, Tolentino-Montefano Promozione B: Aurora Treia-Palmense 4-1, Borgo Mogliano-Casette Verdini 0-1, Camerino-Elpidiense Cascinare 3-1, Castel di Lama-Atletico Azzurra Colli 2-4, Monticelli-Monturano 2-1, Porto Sant’Elpidio-Grottammare 1-1, Settempeda-Corridonia 0-2, Vigor Montecosaro-Azzurra Mariner 3-1 Prima Categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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