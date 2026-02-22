Fermano a Calcio | Afc Fermo in fuga Tirassegno domina Playoff

L'Afc Fermo ha ottenuto una vittoria decisiva contro la squadra di Calcio, grazie a un gol nel secondo tempo che ha sbloccato il risultato. La causa della vittoria risiede nella buona preparazione e nella determinazione dei giocatori, che hanno dominato il campo fin dall'inizio. Un dettaglio concreto è stato il doppio intervento decisivo del portiere nel finale, che ha evitato il pareggio avversario. La squadra fermana mantiene così il primo posto in classifica e si avvicina ai playoff.

Fermano a Calcio: Afc Fermo in Allungo, Sangiorgese Rinasce, Tirassegno Inarrestabile. La ventunesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria nel fermano ha offerto uno spettacolo calcistico ricco di colpi di scena, con l’Afc Fermo che continua a consolidare la propria leadership nel girone D di Prima Categoria, la Sangiorgese che compie un’importante risalita in classifica e il Tirassegno che mantiene saldamente la vetta nel girone G di Seconda Categoria. Le sfide di questo fine settimana hanno delineato un quadro competitivo sempre più definito, con squadre che lottano per raggiungere obiettivi ambiziosi e altre che cercano di evitare la zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu Calcio dilettanti Marche: derby infuocati, Montegiorgio vince, Afc Fermo in vetta e lotta salvezza intensa.Nel calcio dilettanti delle Marche, il weekend ha portato molte emozioni. Calcio Il Montignoso domina negli Allievi regionali. I ragazzi del tecnico Antonucci provano la fugaIl Montignoso, grazie a una serie di vittorie consecutive, si avvicina alla conquista del titolo Allievi Regionali Under 17. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Grazie al gol di Frascerra ci aggiudichiamo i tre punti! #AFC #AFCFermo #FirmumVillage #Fermo - facebook.com facebook