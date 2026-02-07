Calcio dilettanti Marche | derby infuocati Montegiorgio vince Afc Fermo in vetta e lotta salvezza intensa

Nel calcio dilettanti delle Marche, il weekend ha portato molte emozioni. Montegiorgio ha conquistato una vittoria importante nel derby, mentre l’Afc Fermo si conferma in testa alla classifica. La lotta per la salvezza si fa sempre più accesa, con molte squadre che cercano di uscire dalle zone pericolose. Partite combattute e risultati sorprendenti hanno reso questa giornata memorabile per il calcio regionale.

Il calcio dilettantistico marchigiano ha vissuto un fine settimana di emozioni e risultati significativi, con diverse squadre che si sono messe in luce nei gironi di Prima e Seconda Categoria. Dalle vittorie che consolidano posizioni di vertice ai match combattuti che definiscono la lotta per la salvezza, il panorama calcistico regionale offre spunti interessanti e testimonia la vitalità del movimento sportivo locale. Nel girone C di Prima Categoria, il Montegiorgio ha ritrovato il successo, imponendosi nel derby fermano contro la Pinturetta con un punteggio di 1-0. Decisiva la rete di Minella, che ha permesso alla squadra di Cipolletta di rilanciarsi in classifica, portandosi al terzo posto con un distacco di cinque punti dalla vetta occupata dal Folg.🔗 Leggi su Ameve.eu

