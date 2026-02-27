Diletta Leotta Incinta 28 Settimane | Pancione in Palestra per Super Allenamento

Diletta Leotta, 34 anni, è al settimo mese di gravidanza e mostra un pancione evidente durante un allenamento in palestra. La giornalista siciliana si dedica a un intenso esercizio fisico, mentre si prepara ad accogliere il suo secondo figlio, previsto per maggio. La donna è stata vista più volte in pubblico con un pancione prominente, confermando lo stato di gravidanza.

Diletta Leotta, 34enne siciliana, sfoggia un pancione invidiabile a 28 settimane di gravidanza. In top corto black e calzoncini, si allena con dedizione in palestra accanto alla personal trainer, mantenendo la forma fisica nonostante il settimo mese. Già mamma di Aria, 2 anni, avuta dal marito Loris Karius (32), Diletta aspetta un maschietto per fine maggio. Ha ottenuto l'ok del ginecologo per esercizi mirati con pesi, senza mai fermare il workout. Vive questa seconda gravidanza con serenità e vitalità.