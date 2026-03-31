Diletta Leotta pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano | bellissima

Diletta Leotta è stata avvistata nel centro di Milano con un pancione evidente, all'ottavo mese di gravidanza. La giornalista si muove tra le vie della città con un sorriso e senza nascondere il suo stato. Questa è la sua seconda gravidanza, e si trova ormai a poche settimane dal parto. Le sue uscite pubbliche vengono seguite con attenzione dai paparazzi e dai fan.

Diletta Leotta sta ormai contando i giorni che la separano dalla nascita del suo secondo bambino. La conduttrice, che continua a lavorare come aveva fatto quando era in dolce attesa di Aria, si mostra mentre passeggia per le vie del centro con un look sofisticato e rilassato che mette in risalto il pancione, ormai ben evidente, in un momento di grande serenità personale. Lo scatto la cattura radiosa, elegantissima nella sua semplicità, e forse consapevole che anche un’uscita informale possa trasformarsi in un piccolo evento di stile. Il look di Diletta Leotta. Nel suo momento shopping, Diletta Leotta indossa un lungo cappotto chiaro dal taglio classico, lasciato aperto su un outfit total white che accompagna con delicatezza le forme della gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Diletta Leotta, pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano: bellissima Articoli correlati Leggi anche: Diletta Leotta Incinta 28 Settimane: Pancione in Palestra per Super Allenamento “Sei sicura che…”. Federica Pellegrini incinta al nono mese, le parole del marito sul pancioneFederica Pellegrini si avvicina al momento della nascita della sua seconda figlia e condivide sui social gli ultimi giorni di gravidanza. Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Diletta Leotta, torna il podcast Mamma Dilettante: quando esce e tutti gli ospiti: da Bianca Balti a Giulia De Lellis; GF Vip, pancioni e libri-confessione: il gossip del momento in tre storie; Diletta Leotta incinta col super pancione allo stadio a Bergamo per vedere l’Italia: tifo scatenato per gl ...; Diletta Leotta torna il podcast Mamma Dilettante | quando esce e tutti gli ospiti | da Bianca Balti a Giulia De Lellis. Diletta Leotta, pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano: bellissimaDiletta Leotta si mostra col pancione per le vie del centro con un look che mette in risalto il pancione arrivato ormai a 7 mesi. Quando nasce il bimbo ... dilei.it Diletta Leotta e il paradosso della bellezza: un vantaggio che divide Le parole della conduttrice sul valore dell'estetica e il merito hanno riacceso il dibattito sulle regole del mercato televisivo. È una prova di onestà o un privilegio inaccettabile facebook