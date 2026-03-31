Diletta Leotta pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano | bellissima

Da dilei.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diletta Leotta è stata avvistata nel centro di Milano con un pancione evidente, all'ottavo mese di gravidanza. La giornalista si muove tra le vie della città con un sorriso e senza nascondere il suo stato. Questa è la sua seconda gravidanza, e si trova ormai a poche settimane dal parto. Le sue uscite pubbliche vengono seguite con attenzione dai paparazzi e dai fan.

Diletta Leotta  sta ormai contando i giorni che la separano dalla nascita del suo secondo bambino. La conduttrice, che continua a lavorare come aveva fatto quando era  in dolce attesa di Aria, si mostra mentre passeggia per le vie del centro con un  look sofisticato  e rilassato che mette in risalto il  pancione, ormai ben evidente, in un momento di grande serenità personale. Lo scatto la cattura radiosa, elegantissima nella sua semplicità, e forse consapevole che anche un’uscita informale possa trasformarsi in un piccolo evento di stile. Il look di Diletta Leotta. Nel suo momento  shopping,  Diletta Leotta indossa un lungo  cappotto chiaro dal taglio classico, lasciato aperto su un  outfit total white  che accompagna con delicatezza le forme della gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Diletta Leotta, pancione al settimo mese per le vie del centro di Milano: bellissima

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