Di Marco un gioiello al 94’ Ravenna pronto ai playoff

Nell’ultima giornata di campionato, Ravenna ha battuto la Vis Pesaro con il punteggio di 1-0, grazie a un gol di Di Marco al 94’. La formazione di casa ha schierato un 3-4-1-2, con Anacoura tra i pali e difensori come Donati, Esposito e Bianconi. A centrocampo sono entrati Da Pozzo e Lonardi, quest’ultimo sostituito al 33’ st da Di Marco. La vittoria permette alla squadra di qualificarsi ai playoff.

Ravenna 1 Vis Pesaro 0 RAVENNA (3-4-1-2): Anacoura; Donati, Esposito, Bianconi; Da Pozzo (42’ st Italeng), Lonardi (33’ st Di Marco), M. Mandorlini, Bani; Viola (24’ st Corsinelli); Fischnaller (33’ st Spini), Okaka (24’ st Motti). A disp.: Morigi, Poluzzi, Falbo, Rrapaj, Tenkorang, Karim. All. A. Mandorlini. VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Zoia; Durmush (32’ st Ventre), Mariani (16’ st Di Paola), Berengo, Giovannini (32’ st Di Renzo); Machin; Jallow (47’ st Ferrari), Nicastro (47’ st Pisano). A disp.: Guarnone, Fratti, Tonucci, Pucciarelli, Di Paola, Paganini, Bezzoni, Fraternale, Bastianelli, Barranco, Franchetti. All. Stellone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Di Marco, un gioiello al 94’. Ravenna pronto ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Il Ravenna non si ferma: Di Marco decide la sfida con Pesaro, il sogno continua ai playoff Leggi anche: Di Marco abile e arruolato: "Ravenna, sono pronto" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A Nola quattro ex numeri 1, per un FIP Silver dal sapore di Premier; De Benedetto: Coach Taccetti ha dato una svolta alla Pallacanestro Trieste; Un gioiello verde nel cuore della città: riapre il giardino storico del palazzo vescovile a cinque anni dal restauro; Gioiello da 1 milione e 200mila euro. Nel cuore di Cederna riapre il teatrino. #Frattamaggiore Il Sindaco Marco Antonio Del Prete non sosterra’ il Partito Democratico alle prossime amministrative. l Campo Largo a Frattamaggiore si spacca in 3 pezzi, una parte andra’ con Luigi Del Prete, sostenuto da AVS, M5S, Liberiamo Fratta, il PD s facebook Qualche giorno fa Marco e Alina hanno potuto riabbracciare il loro piccolo Odino alla Clinica Veterinaria CVS, insieme ai volontari LNDC Animal Protection della Sezione di Ostia. È stato un momento fortissimo, pieno di emozione. Nonostante tutto quello che x.com