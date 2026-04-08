Di Marco abile e arruolato | Ravenna sono pronto

Di Marco, calciatore esperto e in forza a una squadra professionistica, aveva iniziato la stagione con grande entusiasmo, annunciando di essere pronto a tornare in campo. Tuttavia, durante la quinta giornata di campionato contro il Perugia, si è infortunato alla caviglia e ha dovuto interrompere le sue partecipazioni alle partite. La sua condizione fisica è ancora sotto osservazione, mentre i medici valutano il suo recupero.

Era partito a mille. Poi l’infortunio alla caviglia alla quinta giornata di andata contro il Perugia. Ko per sette partite e il rientro da titolare. Al ritorno, sempre contro il Perugia, un nuovo infortunio, stavolta muscolare. Altre 9 partite da spettatore, proprio nel momento del cambio di allenatore. Quindi il rilancio e la nuova chance con mister Mandorlini, che – tenuto a riposo Tenkorang – gli ha affidato la maglia da titolare contro il Pineto. Tommaso Di Marco si candida ora a diventare una concreta freccia nell’arco del Ravenna in chiave playoff. "L’infortunio che mi ha tenuto lontano dai campi per diverse settimane, l’ho smaltito, e questa è la cosa più importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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