Di Marco Pd chiede di estendere a Pescara le coperture sanitarie per i senza fissa dimora

Un esponente del Partito Democratico ha richiesto che le coperture sanitarie per i senza fissa dimora, attualmente garantite in alcune zone, vengano estese anche a Pescara. Le proposte del governo, presentate dal ministro Orazio Schilalci, riguardano il diritto alla salute di persone senza dimora e si aggiungono a un percorso iniziato nel 2015 dall’amministrazione locale, con interventi già avviati in passato.

Le misure del governo presentate dal ministro Orazio Schilalci per il diritto alla salute dei senzatetto vanno estese anche a Pescara, riprendendo il cammino avviato dall'amministrazione del sindaco Marco Alessandrini già avviato nel 2015. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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