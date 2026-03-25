Persone senza fissa dimora Messina tra le città metropolitane con meno presenze

Il 26 gennaio 2026, in 14 Comuni che fanno parte dell'area metropolitana, sono state registrate solo 10 persone senza fissa dimora di almeno 18 anni. Questa cifra rappresenta una delle più basse tra le città metropolitane, evidenziando un numero di presenze molto limitato rispetto ad altre realtà italiane. Le rilevazioni si riferiscono alle persone che vivono senza una dimora stabile in quella data specifica.

Il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate il 26 gennaio 2026 nei 14 Comuni centro di Area Metropolitana è pari a 10.037 individui. Tra questi, 5.563 persone (55,4 per cento) erano ospitate nelle strutture di accoglienza notturna. Le ulteriori 4.474 persone (44,6 per cento) sono state conteggiate in strada, in spazi pubblici o in sistemazioni di fortuna. È quanto emerge dal rapporto Istat 'Le persone senza dimora: il conteggio nei 14 comuni centro di area metropolitana - Primi risultati gennaio 2026' divulgato oggi. Roma presenta il valore assoluto più elevato (2.621 persone, di cui 1.299 in strada), evidenzia il rapporto, seguita da Milano (1. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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