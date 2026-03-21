Accoglienza per clochard | le strutture comunali offrono supporto ai senza fissa dimora

Le strutture comunali dedicate all’accoglienza dei senzatetto hanno iniziato a offrire supporto e servizi di assistenza. Recentemente, è stato ripulito il bivacco situato sotto il cavalcavia di piazza Di Vittorio, dove alcuni senza tetto si erano stabiliti temporaneamente. Le operazioni di intervento mirano a garantire maggiore sicurezza e a facilitare il trasferimento delle persone nelle strutture di accoglienza.

"> Ripulito il bivacco sotto il cavalcavia di piazza Di Vittorio. Napoli, 19 marzo 2026. L’Unità di strada dei Servizi Sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con l’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, ha avviato un importante intervento di assistenza nei pressi del cavalcavia di piazza Di Vittorio, situato nella III Municipalità. Questo intervento ha avuto l’obiettivo di fornire sostegno a una decina di cittadini senza fissa dimora presenti in quella zona. Assistenza ai senza fissa dimora. Durante l’operazione, i membri dell’Unità di strada hanno contattato le persone in difficoltà, offrendo loro l’opportunità di essere trasferite presso la struttura comunale di via De Blasis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Accoglienza per clochard: le strutture comunali offrono supporto ai senza fissa dimora. Articoli correlati Emergenza maltempo, piano di protezione in strutture pubbliche per i senza fissa dimoraSono stati resi disponibili posti letto presso la struttura di via Eredia e altri in quella di via Stazione. A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre l’accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora(Adnkronos) – Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora. Tutto quello che riguarda Accoglienza per clochard le strutture... Discussioni sull' argomento Nei centri per clochard interventi Comune insufficienti, problema strutture; Emergenza clochard, don Bruno: Servono più posti letto. Kirschner? Dovrebbe ricevere un plauso, compensa le insufficienze del Comune; Senzatetto tornano nell’ospedale di Galatina: incursioni nei reparti e degrado; Policlinico Umberto I, i clochard tornano nonostante gli interventi: arrestato un senza dimora, 17 identificati. A 'Casa Jannacci' a Milano i socio-parrucchieri per i clochardA Milano all'interno della casa di accoglienza per senzatetto 'Enzo Jannacci' apre il salone 'Beauty for a Better Life', uno spazio dove le persone ospitate nella struttura e, in seguito, altri ... ansa.it Trasforma il tuo uovo di Pasqua in accoglienza A Pasqua puoi fare un gesto semplice e importante. Dona un uovo virtuale per i bambini del Santobono Pausilipon: un dono che diventa accoglienza e speranza. Quando un bambino è in ospedale, mamma e facebook Nella struttura di accoglienza per donne e minori in condizioni di fragilità, in Emilia Romagna, questa giovane donna, vittima di ripetuti abusi, ha trovato il sostegno per ricostruire la sua esistenza x.com