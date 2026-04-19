Da mesi si parla di chi siano realmente i figli in casi che attirano l’attenzione pubblica, come quello della famiglia isolata nel bosco. La questione, spesso posta in modo retorico, torna a essere al centro di discussioni che coinvolgono aspetti legali e familiari. Questo tema, che riapre il dibattito su diritti e responsabilità, continua a essere oggetto di attenzione nelle cronache più recenti.

A chi appartengono i figli? Ai genitori o allo Stato? Su questo tema torna d’attualità il filosofo libertario Murray Rothbard che, a un secolo dalla nascita, ci ricorda come nelle scuole pubbliche si pratichi il controllo del pensiero dei piccoli La domanda, per lo più in modo retorico, l’abbiamo sentita ripetere infinite volte negli ultimi mesi, soprattutto riguardo al terribile caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Di chi sono i bambini? Dei genitori o dello Stato? Ciascuno offre la sua risposta, per lo più spannometrica. Sul tema tuttavia le riflessioni più convincenti, e probabilmente anche definitive, sono quelle proposte da Murray Rothbard, economista e filosofo tra i numi tutelari del pensiero libertario, di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario della nascita (nacque il 2 marzo 1926 a New York, dove morì nel 1995).🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Di chi sono davvero i figli? La risposta (scomoda) che riapre il dibattito

Notizie correlate

Vaccini anti-COVID-19 a mRNA e tumori: lo studio pubblicato dopo 16 rifiuti che riapre il dibattito scientifico sulla sicurezza di chi l'ha fattoPochi giorni fa la rivista scientifica internazionale, sottoposta a revisione paritaria, Oncotarget ha pubblicato un articolo che ha già acceso un...

Studenti di seconda superiore che non distinguono pari e dispari: lo sfogo virale di un docente su Reddit riapre il dibattito sulla preparazione nelle scuole: “Chi li ha promossi?”Un docente di Informatica ha pubblicato su Reddit, nella sezione sfoghi, un post che descrive il livello di preparazione di base degli alunni come...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: TFS/TFR dei dipendenti pubblici: cosa cambia davvero dal 2027 e cosa devono fare gli enti locali; Melatonina, la pillola naturale della buonanotte. Ma è davvero sicura?; Cecilia Larosa presenta il singolo Vivi: il video; Green bond: cosa sono le obbligazioni verdi.

Di chi sono davvero i figli? La risposta (scomoda) che riapre il dibattitoA chi appartengono i figli? Ai genitori o allo Stato? Su questo tema torna d’attualità il filosofo libertario Murray Rothbard che, a un secolo dalla nascita, ci ricorda come nelle scuole pubbliche si ... panorama.it

Non commentano, non postano, eppure ci sono: chi sono davvero i lurker dei social. Il loro motto? Partecipare senza lasciare tracceScorrono, leggono, osservano. Ma non mettono like, non commentano e non pubblicano nulla. Eppure sono ovunque. Nell’ecosistema dei social esiste una maggioranza silenziosa che sfugge alle metriche più ... ilfattoquotidiano.it

Sicilia In Volo. . Il video é un po' lungo ma se non siete mai atterrati a Reggio Calabria vi invitiamo a guardarlo perché gli scorci offerti sono davvero belli. Praticamente live da Reggio con il nostro amico Marco ️ facebook

A metà settimana l’Adriatico sentirà davvero il cambio d’aria. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici vedono infatti un lieve aumento dell’affondo freddo, soprattutto lungo i versanti adriatici. In quota, a 850 hPa, si arriverà a sfiorare l’isoterma di 0 °C su x.com