Vaccini anti-COVID-19 a mRNA e tumori | lo studio pubblicato dopo 16 rifiuti che riapre il dibattito scientifico sulla sicurezza di chi l' ha fatto

Dopo 16 rifiuti, uno studio su vaccini a mRNA e tumori ha riacceso il dibattito sulla sicurezza. La ricerca, pubblicata su Oncotarget, mette in discussione alcune ipotesi e spinge gli scienziati a riflettere di nuovo sui rischi e i benefici delle vaccinazioni anti-COVID-19. La comunità scientifica internazionale si divide tra chi chiede approfondimenti e chi difende i vaccini come strumenti fondamentali contro la pandemia.

Pochi giorni fa la rivista scientifica internazionale, sottoposta a revisione paritaria, Oncotarget ha pubblicato un articolo che ha già acceso un intenso dibattito: Esplorazione del potenziale legame tra le vaccinazioni anti-COVID-19 a mRNA e l'insorgenza di neoplasie (Exploring the potential link between mRNA COVID-19 vaccinations and cancer). L'articolo scientifico a firma Gentilini, Lindsay, Konishi, Fukushima e Polykretis combina la descrizione di un caso clinico con una revisione della letteratura sui tumori ematologici insorti in stretta relazione temporale con la vaccinazione anti-Covid a mRNA.

