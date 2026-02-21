Studenti di seconda superiore che non distinguono pari e dispari | lo sfogo virale di un docente su Reddit riapre il dibattito sulla preparazione nelle scuole | Chi li ha promossi?

Un insegnante di Informatica si è sfogato su Reddit, denunciando che molti studenti di seconda superiore non sanno distinguere tra numeri pari e dispari. La sua pubblicazione ha suscitato un acceso dibattito online e ha fatto riflettere sulla qualità dell’istruzione. Tra i commenti, anche altri docenti hanno confermato le difficoltà degli studenti con le nozioni di base. La questione resta aperta, mentre le scuole affrontano sempre più sfide.