Studenti di seconda superiore che non distinguono pari e dispari | lo sfogo virale di un docente su Reddit riapre il dibattito sulla preparazione nelle scuole | Chi li ha promossi?
Un insegnante di Informatica si è sfogato su Reddit, denunciando che molti studenti di seconda superiore non sanno distinguere tra numeri pari e dispari. La sua pubblicazione ha suscitato un acceso dibattito online e ha fatto riflettere sulla qualità dell’istruzione. Tra i commenti, anche altri docenti hanno confermato le difficoltà degli studenti con le nozioni di base. La questione resta aperta, mentre le scuole affrontano sempre più sfide.
Un docente di Informatica ha pubblicato su Reddit, nella sezione sfoghi, un post che descrive il livello di preparazione di base degli alunni come gravemente insufficiente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
