Detenuto barese aggredisce agente nel carcere di Taranto | pugno al volto dopo il rifiuto di rientrare in cella

Un detenuto di 33 anni di origini baresi ha colpito un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto dopo il rifiuto di tornare in cella. La lite è scoppiata in un momento di tensione tra i due, e l’uomo ha reagito con un pugno al volto dell’operatore. L’agente è stato medicato sul posto, mentre il detenuto è stato isolato. La direzione ha avviato un’indagine interna sull’accaduto.

Il 33enne, in attesa di giudizio, avrebbe già aggredito altri agenti nei giorni scorsi. Il Sappe: "Sovraffollamento al 180% nelle carceri pugliesi" Un detenuto di origini baresi di 33 anni ha aggredito un agente della polizia penitenziaria all'interno del carcere di Taranto. A riportare la notizia è TarantoToday. L'uomo, in attesa di giudizio per reati contro il patrimonio e ristretto al terzo piano del padiglione Mar Grande, avrebbe sferrato un pugno al volto all'assistente capo. Stando alle informazioni emerse, il 33enne non sarebbe nuovo a comportamenti simili. Nei giorni precedenti, infatti, si sarebbe già reso responsabile di altre due aggressioni ai danni di agenti della polizia penitenziaria.