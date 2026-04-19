Domenica 19 aprile alle 15:00 si disputa il derby della Mersey, con l’Everton che riceve il Liverpool nello stadio del nuovo Hill Dickinson. La partita mette di fronte due squadre rivali, entrambe in corsa per obiettivi in campionato. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe, con i tifosi che aspettano di vedere quale delle due formazioni riuscirà a prevalere.

Il derby della Mersey si prepara a scendere in campo domenica 19 aprile alle ore 15:00, con l’Everton che ospita il Liverpool nello scenario del nuovo Hill Dickinson. La sfida, valida per la 33esima giornata di Premier League, vede contrapposte due realtà distanti in classifica ma unite dalla necessità di un risultato cruciale: i Toffees lottano per un posto in Europa League, mentre i Reds devono blindare il quinto posto dopo l’amara uscita dalla Champions League contro il Paris Saint-Germain. L’ascesa dei Toffees: oltre la classifica, la forza del gruppo. Guardando esclusivamente la posizione in classifica, i 47 punti accumulati dall’Everton in 32 sfide potrebbero non suggerire l’attuale dinamismo della squadra di David Moyes.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby della Mersey: l’Everton sfida il Liverpool per l’Europa

MOYES: “THINGS WEREN'T IN A GREAT PLACE!” Everton v Liverpool

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