Racing Santander-CD Mirandes lunedì 09 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno un gol per parte a El Sardinero

Questa sera alle 20:30 il Racing Santander ospita il CD Mirandes a “El Sardinero”. Dopo la sconfitta di Granada, i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria e mantenere il primo posto in classifica. Le formazioni ufficiali sono pronte, e anche i pronostici indicano almeno un gol per parte. La partita si presenta aperta e combattuta, con il Racing che punta a consolidare il primato prima della sfida del Castellon, prevista per domenica.

Nonostante la sconfitta subita a Granada nella ventiquattresima giornata, il Racing Santander è sempre al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Castellon che però gioca domenica per cui nel frattempo la classifica potrebbe essere cambiata. Il CD Mirandes invece è tornato a vincere dopo sette partite di campionato e una di coppa.

