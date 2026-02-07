Questa sera alle 20:30 il Racing Santander affronta il CD Mirandes a “El Sardinero”. Dopo la sconfitta a Granada, la squadra di casa cerca punti importanti per mantenere il primo posto in classifica, che al momento vede due punti di vantaggio sul Castellon. I pronostici indicano che almeno un gol per parte è probabile, e sarà una partita da seguire fino all’ultimo minuto.

Nonostante la sconfitta subita a Granada nella ventiquattresima giornata, il Racing Santander è sempre al comando della classifica con due punti di vantaggio sul Castellon che però gioca domenica per cui nel frattempo la classifica potrebbe essere cambiata. Il CD Mirandes invece è tornato a vincere dopo sette partite di campionato e una di coppa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Racing Santander-CD Mirandes (lunedì 09 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a “El Sardinero”

Questa sera il Racing Santander affronta il CD Mirandes in una partita decisiva.

Questa sera alle 20:30 il CD Mirandes sfida il Malaga in un match chiave per la salvezza.

