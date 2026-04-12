Morti sospette in ambulanza a Forlì Luca Spada intercettato | Soffrivano troppo giusto vadano davanti a Dio

A Forlì sono state registrate morti sospette durante il trasporto in ambulanza, portando all’arresto di un soccorritore di 27 anni della Croce Rossa. L’uomo, coinvolto in un caso di omicidio volontario di una donna di 85 anni, era già sotto osservazione degli investigatori che lo avevano intercettato dopo aver ricevuto segnalazioni di decessi sospetti durante trasporti non urgenti. Le autorità stanno ancora approfondendo i dettagli dell’indagine.