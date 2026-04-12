Morti sospette in ambulanza a Forlì Luca Spada intercettato | Soffrivano troppo giusto vadano davanti a Dio
A Forlì sono state registrate morti sospette durante il trasporto in ambulanza, portando all’arresto di un soccorritore di 27 anni della Croce Rossa. L’uomo, coinvolto in un caso di omicidio volontario di una donna di 85 anni, era già sotto osservazione degli investigatori che lo avevano intercettato dopo aver ricevuto segnalazioni di decessi sospetti durante trasporti non urgenti. Le autorità stanno ancora approfondendo i dettagli dell’indagine.
Il 27enne soccorritore della Croce Rossa, arrestato ieri per omicidio volontario di una 85enne che stava trasportando, era già nel mirino degli inquirenti che lo intercettavano dopo la segnalazione di morti sospette durante trasporti non urgenti. “Questi poveri vecchietti soffrono troppo. è giusto che vadano davanti al Buon Dio” è una delle frasi captate dagli investigatori.🔗 Leggi su Fanpage.it
Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni choc: “Quei vecchietti soffrivano troppo, giusto che vadano davanti a Dio. M’è piaciuto, lo rifarò”Meldola (Forlì-Cesena), 12 aprile 2026 – ’Spadino’ viene arrestato ieri mattina presto.
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