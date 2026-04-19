Durante la Milano Design Week, un’installazione realizzata da Geely presso la Fondazione Istituto dei Ciechi coinvolge direttamente i visitatori nel suo funzionamento. Chiamata Anima Mundi, questa creazione fa parte del progetto A Visionary Impulse, realizzato in collaborazione con lo studio Dotdotdot. A differenza di altre installazioni, questa richiede che siano i partecipanti a far partire e gestire gli elementi che la compongono.

Durante la Milano Design Week, molte installazioni chiedono di essere capite. Anima Mundi. A Visionary Impulse, il progetto che Geely presenta negli spazi della Fondazione Istituto dei Ciechi insieme allo studio Dotdotdot, funziona in modo leggermente diverso. Più che spiegarsi, si attiva. All’ingresso nella Sala dell’Organo, il primo elemento che si percepisce non è visivo. È un battito, basso e continuo, che definisce subito il ritmo dell’esperienza. Lo spazio si costruisce a partire da lì, prima ancora che dalle immagini. Anima Mundi, l'installazione di Dotdotdot e Geely alla Fondazione Istituto dei Ciechi I cinque velari monumentali che occupano la sala reagiscono alla presenza dei visitatori, modificandosi costantemente.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dentro Anima Mundi, l’installazione di Geely dove sei tu a far funzionare tutto

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