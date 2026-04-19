Delitto in discoteca | il grido dei gestori per più sicurezza

Un episodio violento si è verificato all’alba in un locale notturno di Bisceglie, dove un uomo è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco e ha perso la vita. La sparatoria ha coinvolto anche altri presenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. I gestori del locale hanno richiesto maggiori controlli e misure di sicurezza.

Il tragico evento che ha colpito Filippo Scavo, ucciso durante una sparatoria all’alba nel Divine club di Bisceglie, ha scosso profondamente il settore della ristorazione e del divertimento notturno. La morte del quarantatreenne ha spinto il sindacato nazionale Silb-Fipe a lanciare un appello urgente per ottenere una maggiore presenza delle autorità nelle strutture ricreative, evidenziando come la gestione della sicurezza sia diventata un peso insostenibile opera nel settore. La vulnerabilità dei gestori e la richiesta di presidio statale. Maurizio Pasca, alla guida del Silb-Fipe, ha espresso un forte senso di impotenza riguardo a episodi di tale gravità, sottolineando come i locali siano luoghi destinati al tempo e non a scene di violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto in discoteca: il grido dei gestori per più sicurezza Notizie correlate Sicurezza urbana: il grido dei sindaci, servono più risorseI sindaci di quattro grandi città italiane si sono riuniti a Genova per lanciare un grido d’allarme coordinato verso il governo, denunciando... Porte di sicurezza bloccate e idranti senz’acqua nella discoteca di Seriate: maxi multa ai gestoriBergamo,2 marzo 2026 – C'erano anche le uscite di sicurezza bloccate nella discoteca di Seriate che le forze dell'ordine hanno controllato nel corso... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Treviso, ventenne ucciso fuori dalla discoteca: due a processo, altri tre patteggiano; Spari nella discoteca Divinae Follie a Bisceglie (Bari), ucciso un 43enne mentre il locale era pieno di gente; Sparatoria in discoteca: ucciso un uomo, giovani in fuga dal locale; Lorenzo Cristea ucciso fuori dalla discoteca, quattro a processo mentre 3 patteggiano. Ucciso con cinque coltellate dopo la discoteca, la ex fidanzata incastra l'imputato: il retroscena sulla fuga dopo il delitto. «Ora ti buco tutto»«Ora ti buco tutto». Questa minaccia, urlata pochi istanti prima che i coltelli colpissero Maati Moubakir, non era mai comparsa nei ... msn.com Intanto, in molti si stanno fermando davanti al luogo del luogo del delitto per lasciare ancora biglietti e fiori. I funerali potrebbero esserci già in settimana facebook Libano, dove si combatte la guerra degli altri: il delitto del Caso blu resterà senza colpevoli x.com