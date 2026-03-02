Porte di sicurezza bloccate e idranti senz’acqua nella discoteca di Seriate | maxi multa ai gestori

Durante un controllo nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno riscontrato porte di sicurezza bloccate e idranti privi di acqua in una discoteca di Seriate. I gestori sono stati multati con una sanzione superiore ai 7.000 euro. La verifica ha coinvolto anche le uscite di sicurezza, che risultavano chiuse o bloccate. Nessun altro dettaglio sui responsabili o sulle circostanze specifiche dell’intervento.

Bergamo,2 marzo 2026 – C'erano anche le uscite di sicurezza bloccate nella discoteca di Seriate che le forze dell'ordine hanno controllato nel corso del fine settimana e i cui titolari sono stati sanzionati con una multa di oltre 7mila euro. Nel locale è stata anche rilevata l'assenza di acqua nella rete degli idranti, carenze nella gestione delle emergenze e lavoratori irregolari. E sono stati avviati ulteriori accertamenti sugli addetti alla sicurezza privata. Pavia, sala da ballo abusiva nel piano interrato: nessuna uscita di sicurezza e una sola scala a chiocciola Vengono i brividi ripensando a quanto successo la notte di Capodanno, Crans Montana, dove proprio a causa di carenze sul fronte della sicurezza si è consumata una una tragedia che ha scosso il mondo Fuori dal locale . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

