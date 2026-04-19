Del Debbio sbrocca con il romeno | L' obbligo di uscire dai cog***i!

Durante una trasmissione televisiva, il padre di uno dei giovani romeni coinvolti in un episodio violento a Massa ha parlato al telefono, descrivendo il figlio come una persona incensurata e brava. La conversazione si è svolta in diretta su Rete 4, durante il programma Dritto e rovescio, e si è confrontata con le accuse mosse agli imputati. Nel corso del dialogo, sono state espresse frasi molto dure, tra cui un'espressione forte rivolta a un'interlocutrice.

«Mio figlio è una brava persona, incensurato. Un bravo ragazzo». Al telefono con Dritto e rovescio, su Rete 4, il padre di uno dei giovani romeni fermati a Massa per aver massacrato di botte e ucciso il 47enne Giacomo Bongiorni d à la sua versione dei fatti. In studio, ospiti di Paolo Del Debbio, altri ragazzi di origini romene sembrano quasi voler addossare la colpa della tragedia sulle spalle della vittima, un padre di famiglia ucciso sotto gli occhi del figlio di 11 anni per aver chiesto al branco di non gettare bottiglie di vetro contro un negozio, in piazza. Per Ade «sgridare i giovani che fanno caos non era il suo compito. Allora facciamoci tutti giustizia da soli».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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DEL DEBBIO CACCIA ELLY SCHLEIN DALLO STUDIO DI DRITTO E ROVESCIO: UMILIAZIONE IN TV

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