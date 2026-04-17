Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, si è parlato del caso di Massa in cui un padre di famiglia è stato ucciso durante un episodio di violenza. La vittima aveva invitato alcuni uomini di origine romena a mantenere un comportamento civile, ma è stato poi pestato a morte. Paolo Del Debbio ha commentato la vicenda sottolineando l'importanza di non fare giustizia da soli, evitando di avallare azioni violente.

"Non facciamoci tutti giustizia da soli". Paolo Del Debbio ha dedicato ampio spazio nell'ultima puntata di Dritto e rovescio al caso di Massa, dove Giacomo Bongiorni, un padre di famiglia è stato pestato a morte da un gruppo di romeni soltanto per averli esortati a comportarsi civilmente. Ospite in studio Ade, un cittadino romeno residente in Italia, che però ritiene che non fosse compito suo badare alla sicurezza della zona. " Non è farsi giustizia da soli - è intervenuto Del Debbio -. Non è che è andato lì con una pistola e li ha mitragliati. Lui è andato lì dicendo ai ragazzi di smetterla di fare dei danni perché qualcuno si poteva far male.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, omicidio Bongiorni: per il romeno Giacomo se l'è cercata. L'ira di Del Debbio

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