Le città italiane sono sotto attacco di baby-gang e microcriminalità. I cittadini sono sempre più preoccupati e chiedono azioni concrete. Su Rete 4, nel programma di Paolo Del Debbio, si discute di questa emergenza. Durante la trasmissione, il conduttore si lascia andare e sbrocca, chiamando i criminali “buffoni” e invitandoli a tornare a casa. La situazione è ormai fuori controllo, e la gente chiede risposte rapide.

Baby-gang e microcriminalità, le grandi città sono infestate e i cittadini hanno sempre più paura. Un tema caro a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio in prima serata. E proprio il conduttore non ce la fa a star calmo quando interloquisce con alcuni ragazzi che vivono quella realtà e giustificano, in qualche modo, gli episodi violenti sempre più frequenti. In particolar modo, quando uno dei ragazzi mima un gesto di scherno dal collegamento, Del Debbio esplode: “È inutile che tu faccia il bischero a fare così, non siamo allo stadio, siamo a una cosa seria, quindi se ci vuoi stare bene, se no se devi stare a fare così vai a casa, così te lo fai anche così, capito?”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, il maranza provoca e Del Debbio sbrocca: "Buffoni, a casa"

