Decreto Sicurezza sinistra sul piede di guerra per la norma per i rimpatri

Il decreto Sicurezza, recentemente approvato al Senato, sta generando tensioni tra le forze di sinistra, che criticano la norma relativa ai rimpatri. La discussione pubblica si infiamma mentre si attende il passaggio successivo del provvedimento. La normativa riguarda specificamente le procedure di espulsione e rimpatrio di cittadini stranieri. La questione suscita reazioni contrastanti tra chi sostiene misure più rigide e chi difende diritti e garanzie.

Si accende il dibattito sul decreto Sicurezza. Il testo è stato approvato al Senato e ora atteso alla Camera per il voto finale – sul quale il governo porrà la fiducia – ma nelle ultime ore s’è discusso a lungo sulla norma che introduce un incentivo economico per gli avvocati che convincono i propri assistiti migranti ad aderire al rimpatrio volontario. Contenuta nell’ articolo 30 bis, la misura prevede la possibilità per il Viminale di stipulare accordi per programmi di rimpatrio anche con il Consiglio nazionale forense. In questo contesto, sarebbe riconosciuto un compenso di 615 euro all’avvocato nel caso in cui il proprio assistito faccia effettivamente ritorno nel Paese d’origine.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Decreto Sicurezza, sinistra sul piede di guerra per la norma per i rimpatri Notizie correlate Coltelli vietati fuori casa, norme anti-maranza e rimpatri: la sinistra fa ostruzione sul Dl sicurezzaNuovo round in Commissione Affari Costituzionali del Senato per le votazioni degli emendamenti al decreto sicurezza. Leggi anche: "Fermo preventivo dimostra necessità della norma". Meloni sul decreto sicurezza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dl Sicurezza: via libera al Senato, rafforziamo tutela cittadini; Il dl Sicurezza va di corsa e rischia per l’ostruzionismo; Dl Sicurezza al voto in Senato. Il Csm sul fermo preventivo: Troppi poteri alla polizia, rischio per rispetto diritti umani; Intervista a Dario Parrini sul Decreto Sicurezza del Governo Meloni (8.04.2026). Decreto Sicurezza, scontro sugli incentivi per i rimpatriPrevisto un compenso agli avvocati per il rimpatrio volontario dei migranti: critiche da centrosinistra, magistratura e Consiglio forense ... ilgiornale.it I pasticci della maggioranza sul nuovo decreto sicurezzaContiene diverse norme ritenute problematiche, anche nel centrodestra, ma ormai c'è poco tempo per approvarlo e la discussione è stata molto frettolosa ... ilpost.it Un nuovo provvedimento nel decreto Sicurezza prevede un bonus per gli avvocati che convincono i loro clienti migranti ad accettare il rimpatrio volontario. E il Consiglio nazionale forense si dissocia: “Non siamo stati informati, il Parlamento elimini la norma”. facebook L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche govern x.com