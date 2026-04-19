Sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’area intorno all’aeroporto, con l’apertura di cantieri per la costruzione di nuovi parcheggi e accessi. Sono state espropriate circa 20 mila metri quadrati di terreno per consentire lo sviluppo di queste infrastrutture. Contestualmente, è prevista la demolizione dell’ex hotel Coronado, un edificio chiuso da anni e in stato di abbandono.

Il ‘mostro’ davanti all’aeroporto ha i giorni contati. Presto l’ex hotel Coronado, chiuso da anni e in condizioni fatiscenti, verrà abbattuto. L’albergo e altri terreni adiacenti, sono stati espropriati da Airiminum, la società di gestione del ‘Fellini’, per poter finalmente realizzare nuovi parcheggi e accessi e altre opere fondamentali per lo sviluppo dello scalo. Le procedure di esproprio erano iniziate l’anno scorso. Enac aveva dato il via libera dichiarando "la pubblica utilità" delle opere per consentire "il piano di messa in sicurezza e accessibilità dell’aeroporto di Rimini". Procedure che si sono concluse giovedì. Gli espropri hanno interessato diversi terreni a monte e a mare della Statale 16, per una superficie complessiva di oltre 20mila metri quadrati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Decollano i cantieri al ’Fellini’. Espropriate aree per 20mila metri: "Ora nuovi parcheggi e accessi"

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