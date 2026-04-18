Aeroporto Fellini svolta verso il futuro con nuovi accessi e parcheggi | completati gli espropri

L’aeroporto Federico Fellini ha completato le procedure di esproprio per le nuove aree dedicate agli accessi e ai parcheggi. Sono state realizzate modifiche alla viabilità, con l’obiettivo di migliorare l’ingresso e l’uscita dall’aeroporto. La riorganizzazione degli spazi prevede l’installazione di nuovi punti di accesso e di parcheggi, con l’intento di rendere più agevoli gli spostamenti dei passeggeri e dei veicoli.