Rinnovo Vlahovic Fabrizio Romano spiega la situazione | Questa è l’intenzione della Juventus

Fabrizio Romano ha spiegato la situazione riguardante il rinnovo di Vlahovic, evidenziando che la Juventus ha espresso una chiara intenzione in merito. La società bianconera ha comunicato ufficialmente le proprie idee sul futuro dell’attaccante, che attualmente rappresenta un punto fermo del club. La questione resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli pubblicamente confermati.