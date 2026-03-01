Rinnovo Vlahovic Fabrizio Romano spiega la situazione | Questa è l’intenzione della Juventus
Fabrizio Romano ha spiegato la situazione riguardante il rinnovo di Vlahovic, evidenziando che la Juventus ha espresso una chiara intenzione in merito. La società bianconera ha comunicato ufficialmente le proprie idee sul futuro dell’attaccante, che attualmente rappresenta un punto fermo del club. La questione resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli pubblicamente confermati.
Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara un’offerta per Locatelli. Le ultime Bernardo Silva Juve, l’annuncio del portoghese: «Il giorno in cui lascerò il City.». Cosa ha detto Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve: Mateta o En-Nesyri? Fabrizio Romano spiega la situazione: «Vado in controtendenza e vi dico che…»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Rinnovo Vlahovic, la punta ha un accordo con il Milan? Romano fa il punto della situazione sull’attaccante serbo. Quando la decisione sul suo futurodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, le precisazioni di Fabrizio Romano sull’attaccante bianconero.
Fabrizio Romano is insanely talented at football
Approfondimenti e contenuti su Rinnovo Vlahovic.
Temi più discussi: Le ultime sul rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Rinnovo Juve-Spalletti, avanti tutta! Romano annuncia: Intesa vicina tra le parti; Juve, novità su Vlahovic: la notizia sul possibile rinnovo; Juventus, prosegue trattativa per il rinnovo di Spalletti: plasmerà la squadra del futuro.
Romano: La Juventus tornerà a parlare con Vlahovic per…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della volontà della Juventus di provare a trovare un accordo per il rinnovo di Dusan Vlahovic: Cosa accadrà con Vlahovic? tuttojuve.com
Vlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamentiLa pista Vlahovic per il Milan non è ancora tramontata? Fabrizio Romano fornisce importantissimi aggiornamenti sull'ipotesi di mercato ... spaziomilan.it
La strategia per il rinnovo di #Vlahovic Ecco la scorciatoia trovata da #Comolli x.com
La strategia per il rinnovo di Vlahovic Ecco la scorciatoia trovata da Comolli - facebook.com facebook