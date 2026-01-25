Mlacic Inter Fabrizio Romano chiarisce | Domani sarà una giornata fondamentale è tutto nelle mani di…

Fabrizio Romano ha sottolineato l'importanza della giornata di domani per il futuro di Mlacic Inter. Il giovane difensore dell’Hajduk Spalato è in un momento cruciale, con i nerazzurri che attendono una risposta definitiva. La decisione potrà influenzare il suo percorso e il trasferimento, se confermato, rappresenta un passo importante per entrambe le parti. Restano quindi in attesa di sviluppi ufficiali.

Inter News 24 Mlacic Inter: il futuro del giovane difensore dell’Hajduk Spalato è a un bivio decisivo, con i nerazzurri che attendono una risposta. Il mercato dei nerazzurri si infiamma attorno al profilo di Branimir Mlacic, promettente difensore centrale classe 2007 in forza all’ Hajduk Spalato. Il giovane talento croato, un colosso fisicamente imponente e dotato di una spiccata personalità nella guida della linea arretrata, è finito al centro di quello che si può definire il vero “giallo” di gennaio per la Beneamata. Nonostante un’intesa di massima raggiunta da tempo tra i club, la trattativa ha subito rallentamenti inaspettati che hanno messo in allerta la dirigenza di Viale della Liberazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

