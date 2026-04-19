Stefano De Martino ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo, affermando di avere già un’idea chiara sulla sua presenza. Durante un’intervista a Che tempo che fa, ha descritto la sua proposta come “al concepimento”, mostrando un tono ironico e consapevole del ruolo che si prepara a ricoprire. La sua scelta ha suscitato molte attese, anche in relazione a possibili cambiamenti nelle sue attività professionali, incluso un possibile approfondimento su Affari Tuoi.

Stefano De Martino a Che tempo che fa su Sanremo: “Siamo al concepimento”. Ironico, lucido, ma perfettamente consapevole del peso che ha appena accettato. Stefano De Martino rompe il silenzio sul Festival di Sanremo nella sua prima uscita televisiva dopo l’annuncio ufficiale, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa del 19 aprile. E lo fa con una battuta che è già una dichiarazione d’intenti: “Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento”. Un modo leggero per raccontare una macchina che è appena partita, ma che già lo mette davanti a una sfida enorme. “Potrebbe essere il più bello o il più brutto”: la frase che spiazza. Dietro il sorriso, però, c’è una consapevolezza netta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - De Martino prende Sanremo e cambia tutto: ‘Ho già un’idea’, poi la svolta su Affari Tuoi

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“Guardando a tutto quello che ho fatto, capisco da dove viene questa stanchezza. Non è solo il cambio di stagione: abbiamo iniziato presto e dato tanto. Quando la scorsa estate mi hanno proposto Affari Tuoi, ho accettato con ambizione… ma anche con tanta - facebook.com facebook