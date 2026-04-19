De Martino da Fazio anatomia dell’unico successo di TeleMeloni

Domenica sera, su un canale televisivo nazionale, va in onda un episodio di un programma condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Stefano De Martino. L’ospite, già presente in passato, si ripresenta nel contesto di un’intervista o di un confronto. La puntata conclude o apre una nuova fase del format, attirando l’attenzione sulla presenza di De Martino e sulla sua relazione con il conduttore.

Domenica sera, sul Nove, va in scena l’ultima cena, o forse la prima di un nuovo testamento. Stefano De Martino si siede (nuovamente) davanti a Fabio Fazio e il cerchio si chiude col botto. Il volto di punta della Rai meloniana va a farsi benedire dal “grande esiliato” della sinistra, e il messaggio è uno solo: sopra i proclami identitari di Palazzo Chigi e sopra i monologhi orfani di Rai3, comanda il management. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) Caschetto, il ponte tra il Sanremo che verrà e Fazio. Il ponte che unisce l’ Ariston che verrà e il transatlantico di Discovery è Beppe Caschetto, l’uomo che gestisce i contratti più pesanti della tv italiana e che dimostra come il vero Stato profondo non parli il linguaggio dei partiti, ma quello dei cachet.🔗 Leggi su Lettera43.it

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