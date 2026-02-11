Belen Rodriguez torna a parlare dopo la sua assenza dal tavolo di Fabio Fazio e accende il gossip sull’assenza di Alessia Marcuzzi. L’argentina si è seduta di nuovo vicino ai colleghi, ma la domanda su cosa sia successo davvero tra le due resta senza risposta. La mancanza di Marcuzzi ha fatto discutere, e i rumors su un possibile attrito con De Martino alimentano le speculazioni. Intanto, Belen cerca di mantenere la calma, ma il silenzio di Alessia si fa notare.

Un’assenza che pesa. E che (ri)accende il chiacchiericcio. Dopo l’intervista a tu per tu con Fabio Fazio, Belen è rimasta anche al “Tavolo” di Che tempo che fa, il segmento corale che chiude la serata. Proprio quello che, da settimane, vede presenza fissa di Alessia Marcuzzi. Stavolta però la conduttrice non c’era. E la coincidenza non è passata inosservata. Il retroscena su Belen, Alessia e Stefano De Martino Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da?????? (@chimagazineit) A rilanciare il retroscena è la rubrica C’è chi dice, firmata da Giuseppe Candela: secondo indiscrezioni, l’assenza potrebbe non essere casuale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Belen Rodriguez e il giallo dell'assenza di Alessia Marcuzzi al tavolo di Fazio: «Colpa di De Martino?». Cosa è successo

Le voci di tensione tra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi tornano a circolare, questa volta sulle pagine di Chi.

Belen non ha mai nascosto di voler evitare Alessia Marcuzzi nei programmi televisivi.

