Yildiz ha segnato un gol contro il Sassuolo durante la partita di Serie A, diventando il primo giocatore straniero nella storia del campionato a raggiungere un record così importante. Con questa rete, ha eguagliato le prestazioni di alcune delle figure più note del passato nel calcio italiano. Il suo nome si aggiunge così a una lista di eccellenze straniere che hanno lasciato il segno in Serie A.

Yildiz, col gol segnato contro il Sassuolo, raggiunge un traguardo storico di assoluto prestigio eguagliando le icone del passato in campionato. La Juventus festeggia l’ottimo andamento della partita e una statistica individuale di grandissimo rilievo. Kenan Yildiz, andando a segno contro gli avversari emiliani, ha scritto una pagina indelebile nella lunga storia del club. Con la rete siglata stasera, il calciatore ha raggiunto un prestigioso obiettivo personale che certifica la sua crescita tecnica. I dati elaborati da Opta Paolo evidenziano l’eccezionalità del rendimento offerto. Il numero dieci è diventato il primo tesserato straniero della storia a raggiungere la doppia cifra di reti segnate prima di compiere i ventuno anni di età. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz da record dopo il gol segnato in Juve Sassuolo: nessuno straniero come lui in Serie A! Il dato

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