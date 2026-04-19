Dopo l’omicidio avvenuto martedì in via Antico Squero, la zona lungo il lato sinistro del Candiano si presenta ancora in condizioni di degrado e abbandono. La darsena rimane lasciata senza interventi di ristrutturazione, mentre quaranta proprietà diverse si trovano sullo stesso tratto. Alcuni proprietari hanno proposto di costituire un consorzio per gestire la riqualificazione dell’area.

Dopo l’omicidio che si è consumato martedì in via Antico Squero, degrado e abbandono sul lato sinistro del Candiano sono tornati sotto gli occhi di tutti. Evidenziando, ora più che mai, la necessità di un rilancio ulteriore della Darsena. Primi passi? Un consorzio ‘obbligatorio’ fra i privati proprietari e il risanamento dei fanghi del porto canale; poi la ricerca di finanziamenti pubblici sia per un piano per abitazioni a prezzo calmierato per giovani e per case di riposo sia per lo sviluppo dell’università e contemporaneamente edilizia residenziale, aree commerciali, alberghiere e artigianali insieme a cultura, sport, verde, il tutto...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Darsena ancora in abbandono: "Quaranta proprietà diverse, si riuniscano in un consorzio"

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Si parla di: Darsena ancora in abbandono: Quaranta proprietà diverse, si riuniscano in un consorzio; Candiano, un ’muro’ della vergogna . Movida a destra, degrado a sinistra.

Darsena ancora in abbandono: Quaranta proprietà diverse, si riuniscano in un consorzioLe proposte dell’ex sindaco Vidmer Mercatali per il risanamento del lato sinistro Candiano Piano per abitazioni a prezzo calmierato per giovani, case di riposo e sviluppo dell’università . ilrestodelcarlino.it