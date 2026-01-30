Quaranta strutture tante a rischio abbandono

Dopo lo stupro avvenuto nella notte di mercoledì nella colonia ’Ragazzi e cinema’ a Bellaria Igea Marina, ora si pensa alle strutture lasciate all’abbandono. Sono quaranta le colonie sparse nella zona, molte delle quali rischiano di essere abbandonate definitivamente. La polizia sta cercando di capire quali siano le condizioni di queste strutture, che spesso restano vuote e in cattive condizioni durante l’inverno.

Dopo lo stupro avvenuto nella notte di mercoledì all'interno della colonia 'Ragazzi e cinema' a Bellaria Igea Marina, l'attenzione si concentra ora sulla mappatura delle colonie, strutture spesso dismesse e che, soprattutto nei mesi invernali, vengono lasciate all'abbandono. "In città sono circa una quarantina – spiega il sindaco Filippo Giorgetti (foto) – di cui una ventina a Igea Marina, nella cosiddetta zona delle colonie. Alcune sono abbandonate, mentre una decina è pienamente operativa". La colonia teatro dell'episodio rientra proprio tra quelle attive. "È una struttura utilizzata da un gruppo di ragazzi che durante l'estate organizzano vacanze dalla Germania – precisa il primo cittadino –.

