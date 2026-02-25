Consorzio di Bonifica si apre ufficialmente il nuovo mandato | Calderoni ancora presidente

Il nuovo mandato del Consorzio di Bonifica si apre con Calderoni ancora al vertice, dopo una decisione presa dai membri dell’ente. La scelta deriva dalla volontà di mantenere continuità nei progetti di irrigazione e gestione delle risorse idriche nella pianura ferrarese. Durante la prima riunione, sono state definite alcune priorità per i prossimi anni, tra cui il miglioramento delle infrastrutture e la tutela delle aree agricole. La prima riunione ufficiale si è svolta ieri mattina.

Prende ufficialmente il via il nuovo mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Durante la seduta di insediamento del Consiglio è stato confermato all'unanimità Stefano Calderoni nel ruolo di presidente, mentre come vicepresidenti sono stati eletti Luca Natali (Confagricoltura) e Andrea Rino Crovetti (Coldiretti), un gruppo dirigente che è espressione delle tre principali organizzazioni agricole ferraresi. A completare il Comitato Esecutivo – il vero e proprio governo dell’Ente – ci sono i consiglieri Paolo Cirelli (Confartigianato) e Massimo Munerati (Confcooperative). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

