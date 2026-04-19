A Agrigento, nella sala Nino Bellomo del teatro Pirandello, si è tenuto un incontro dedicato a Dante Alighieri. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico locale e ha rappresentato un momento di confronto sulla figura del poeta, rafforzando i legami culturali tra la città e il resto d’Europa. La serata ha coinvolto interventi e letture, creando un collegamento tra il patrimonio locale e le tradizioni letterarie europee.

La sala Nino Bellomo del teatro Pirandello è diventata il fulcro di un ponte culturale che collega Agrigento all’Europa, grazie a un incontro dedicato alla figura di Dante Alighieri. L’iniziativa, curata dall’associazione culturale Uno, nessuno e centomila, ha la partecipazione di accademici, autorità consolari e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di trasformare lo studio della letteratura classica in una rete di cooperazione internazionale stabile. Il valore scientifico della ricerca come collante tra le nazioni. Al centro del dibattito si è posto il contributo del professore Alexandru, studioso di rilievo europeo per i suoi approfondimenti su Dante e Pirandello, il quale ha consegnato alla presidente della società Dante Alighieri di Agrigento, Enza Ierna, due esemplari del suo volume Le mie avventure con Dante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dante a Agrigento: nasce un ponte culturale verso l’Europa

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