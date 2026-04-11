Sabato 11 aprile 2026, la Piazzetta Pascoli di Matera si è trasformata nel punto di incontro tra le comunità di Matera e Tétouan, segnando l’avvio di un nuovo scambio culturale tra le due città. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e di diverse associazioni, con l’obiettivo di promuovere relazioni tra i due territori. La giornata ha previsto interventi e attività volte a rafforzare i legami tra le due realtà mediterranee.

La Piazzetta Pascoli di Matera è diventata questa mattina, sabato 11 aprile 2026, il centro nevralgico di un dialogo che attraversa le sponde del Mediterraneo. L’Amministrazione Comunale e la Fondazione Matera Basilicata 2019 hanno infatti convocato un punto stampa per illustrare i risultati della visita istituzionale della delegazione ufficiale proveniente da Tétouan, in Marocco. L’incontro serve a dare un volto concreto alla condivisione del titolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 tra le due città, trasformando un riconoscimento simbolico in una serie di azioni operative e progetti congiunti che vedranno impegnate le due realtà nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera e Tétouan: nasce il ponte culturale per il 2026

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