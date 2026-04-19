Dalle mura del convento al successo | la pittrice che creò un impero

Nel cuore del Monferrato, lungo la storica via delle Fiandre, una pittrice ha iniziato la sua carriera all’interno di un convento. Nel corso degli anni, le sue opere sono state riconosciute e hanno contribuito a creare un vero e proprio impero artistico. La sua vicenda si svolge tra le mura di clausura e il successo pubblico, con i suoi dipinti che oggi sono esposti in diverse collezioni.

Tra le mura silenziose del Monferrato, dove la Via delle Fiandre segnava un confine di tensioni tra i Savoia e i Gonzaga, una donna ha trasformato il rigore della clausura in un’impresa di straordinaria rilevanza artistica. Theodora Caccia, figlia del celebre Guglielmo, ha saputo navigare le ombre di un Seicento segnato da pestilenze e conflitti, convertendo la propria vocazione pittorica in una forma di autonomia economica e spirituale all’interno del monastero delle Orsoline. L’eredità artistica della famiglia Caccia affonda le radici nel talento di Guglielmo, soprannominato il Raffaello del Monferrato. La sua fama era tale che Carlo Emanuele I lo aveva chiamato a Torino per collaborare con Federigo Zuccari agli affreschi della Manica Lunga.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle mura del convento al successo: la pittrice che creò un impero Notizie correlate Vino calabrese nel mondo: il successo del Vinitaly fuori dalle muraIl sistema vitivinicolo calabrese ha consolidato la sua proiezione internazionale durante il Vinitaly a Verona, grazie a una strategia che unisce... Leggi anche: Morto il re delle uova. Addio a Franco Ferruzzi, creò un piccolo impero Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Devozione di Charlotte Wood: chiudersi il convento per aprirsi al proprio mondo interiore; Agnus Dei: il rito millenario del pallio tra le mura di Roma; Sui passi di Chiara e Francesco: presentato l’itinerario da San Pietro di Assisi a Sant’Anna di Bastia Umbra; Il Made in Italy nasce dalla bellezza della cultura antica. Mura del convento imbrattate dai vandali . Appello dei frati ai responsabili: Fatevi avantiAi vandali che hanno imbrattato le mura del convento dei frati di Villa Verucchio, padre Federico Rovarin lancia un appello: Fatevi avanti. Dopo il deprecabile gesto, con le mura dello storico ... ilrestodelcarlino.it Sfregiate dai vandali le mura del convento dei Frati MinoriBlu, bianco, rosso, verde. E poi cuori, scritte, firme. Dal classico Ti amo al più internazionale Love, fino a segni incomprensibili. Non una tela urbana qualsiasi, ma diversi metri delle mura del ... ilrestodelcarlino.it ......alberi nuovi in via tiburtina all'altezza delle mura del Verano. Quindi in risposta al video fatto dove toglievano gli alberi secolari,ma evidentemente quegli alberi erano pericolosi ! facebook Sestu, Michela Mura candidata sindaca del centrosinistra x.com