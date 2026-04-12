Morto il re delle uova Addio a Franco Ferruzzi creò un piccolo impero

È venuto a mancare Franco Ferruzzi, fondatore dell’azienda Uova Ferruzzi di Russi. Dopo aver lottato con una malattia, si è spento nella sua abitazione situata in corso Farini, a Russi. Ferruzzi aveva creato un’attività specializzata nella produzione di uova, che negli anni aveva ampliato fino a diventare un piccolo impero nel settore alimentare. La sua scomparsa è stata comunicata ieri.

È morto Franco Ferruzzi, il fondatore della ditta Uova Ferruzzi di Russi. Ammalato da qualche tempo, si è spento nella sua casa in corso Farini, a Russi. Nato nel 1937 Ferruzzi è cresciuto fra uova e galline, fin dal dopoguerra la mamma Adele aveva avviato infatti un’attività di allevamento di galline. Nel 1973 i figli divisero le attività dell’azienda di famiglia, Franco si dedicò alla commercializzazione delle uova dando vita alla ‘Franco Ferruzzi Uova’, la sorella Verdiana si occupò del pollame. Per alcuni anni Ferruzzi ha venduto uova all’ingrosso, poi a fine anni Ottanta con l’apertura di un’attività di imballaggio, iniziò a occuparsi anche della vendita al dettaglio, sviluppando una rete di vendita che oggi copre tutta la Romagna e il Ferrarese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto il re delle uova. Addio a Franco Ferruzzi, creò un piccolo impero “Addio piccolo”. È morto il piccolo Domenico: l’annuncio devastanteÈ morto il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. Addio a Franco Menichelli, il piccolo che cambiò la ginnastica italianaFranco Menichelli non era saltato un ginnasta, ma un artista del movimento, un uomo capace di disegnare traiettorie leggere nell’aria e di anticipare...