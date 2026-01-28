Nasce il podcast Rai-Polizia ‘Okkio al Web’ | dal revenge porn alle truffe in quattro episodi i rischi in rete

Questione di sicurezza online. La Rai e la polizia hanno lanciato il podcast ‘Okkio al Web’, un progetto in quattro episodi che mette in guardia sui pericoli più diffusi in rete. Dalle truffe ai casi di revenge porn, il podcast spiega cosa rischiano gli utenti e come difendersi. In un’epoca in cui sempre più persone usano il web, capire i pericoli diventa fondamentale per evitare brutte sorprese.

(Adnkronos) – Dalle aggressioni verbali alle truffe online, dalla pedopornografia al revenge porn: l'uso inconsapevole della rete espone oggi a rischi sempre più diffusi e complessi. Da queste premesse nasce 'Okkio al web-Tutti i pericoli di un click', un podcast in quattro episodi realizzato da Rai Radio in collaborazione con la Polizia, con l'obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di comprensione, orientamento e prevenzione rispetto ai principali pericoli della vita digitale. Ogni episodio è dedicato a una specifica fascia d'età, con l'intento di rispondere alle esigenze informative di genitori, adulti e anziani.

