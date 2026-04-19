Dalle ‘chiacchiere’ tra quattro amici alla nascita di PavaoPodcast | Raccontiamo la nostra generazione e storie interessanti di Terni

Quattro giovani di Terni, nati tra il 2001 e il 2002, hanno deciso di creare un podcast partendo dalle conversazioni tra amici. Il progetto si chiama “PavaoPodcast” e si propone di raccontare la vita della loro generazione e storie di interesse della città. Le registrazioni sono nate come semplici chiacchierate tra il gruppo, poi trasformate in contenuti ascoltabili online.