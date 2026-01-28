A Terni Un pomeriggio di storie che incantano | fiabe inclusione e dialogo tra Sardegna e Umbria

Giovedì 29 gennaio alle 16, a Terni si svolge un evento dedicato alle fiabe e all'inclusione. L’iniziativa porta insieme storie, culture e persone, creando un ponte tra Sardegna e Umbria. Un pomeriggio per ascoltare, condividere e scoprire come le storie possano unire territori diversi.

Un viaggio simbolico che unisce territori e culture nel segno dell’inclusione. È questo il cuore di “Un pomeriggio di storie che incantano”, l’incontro in programma giovedì 29 gennaio alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale di Terni (BCT). L’evento nasce dalla fiaba Bachis e Boboredda, che racconta il percorso dei suoi protagonisti dalla Sardegna all’Umbria, trasformando la narrazione in occasione di riflessione sui temi dell’inclusione, del sostegno alle disabilità, dell’accessibilità e dei linguaggi inclusivi. A promuoverlo è il Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti, in interclub con il Lions Club Alghero, in collaborazione con il Comune di Terni, la Biblioteca Comunale di Terni e il Comune di Alghero, a testimonianza di una concreta collaborazione interregionale.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Umbria “Donne che Ispirano: dalla resilienza all’innovazione”: in dialogo tra storie di successo e percorsi positivi Le fiabe del mondo incantano il Pigneto: a Centrale Preneste torna Infanzie in gioco Le fiabe del mondo tornano a incantare il Pigneto con Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Terni Umbria Argomenti discussi: Carnevale di San Valentino con Cristina D'Avena; Pomeriggio di festa per i ragazzi con disabilità dell'associazione Aladino al Luna Park di Terni; Pomeriggio di festa per i ragazzi con disabilità dell'associazione Aladino al Luna Park di Terni; Terni, presentato il Carnevale di San Valentino pomeriggio gratuito di festa con Cristina D’Avena: Una nuova tradizione che nasce dal basso. Terni, rapina in negozio di abbigliamento: due minorenni identificati dalla PoliziaLa Polizia di Stato di Terni ha concluso un’articolata indagine relativa a una rapina aggravata avvenuta lo scorso 31 ottobre 2025 ai danni di un negozio di abbigliamento e accessori nella prima perif ... corrieredellumbria.it Per l´inclusione i Lions Alghero volano a TerniA Terni, con i Lions, un incontro sull’inclusione ispirato al viaggio simbolico tra Sardegna e Umbria. Ad organizzarlo il Lions Club Sangemini – Terni dei Naharti, in interclub con il Lions Club Alghe ... alguer.it CONCORSO INTERREGIONALE TERNI 1 Marzo 2026 Tanti stili di Danza Coppie Solo/Duo Gruppi SCADENZA ISCRIZIONI: 22 Febbraio 2026 Se sei un appassionato di ballo, vieni a trascorrere un pomeriggio con noi!!!! Consulta il sito www.t - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.